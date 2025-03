Ladrão de botijão é preso! Veja como funcionava o esquema em Xique-Xique Foto: Divulgação/CIPE Semiáridobotijão gás de cozinha furtados xique-xiquePoliciais militares da Companhia Independente de Policiamento... Taktá|Do R7 18/03/2025 - 11h06 (Atualizado em 18/03/2025 - 11h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

botijão gás de cozinha furtados xique-xique

Foto: Divulgação/CIPE Semiáridoobotijão gás de cozinha furtados xique-xiquePoliciais militares da Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Semiárido prenderam um homem por furto e dois outros por receptação, na tarde de segunda-feira (17), no município de Xique-Xique. Os suspeitos foram flagrados com botijões de gás furtados de um estabelecimento comercial localizado no bairro São Francisco.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como a tecnologia ajudou na prisão dos criminosos!

Leia Mais em Taktá:

Vitória enfrentará Defensa y Justicia, Universidad Católica e Cerro Largo na Sul-Americana; saiba mais

Criminosos invadem casa e fazem reféns em São Marcos

Libertadores: confira a tabela de jogos do Bahia na competição