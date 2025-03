Libertadores: confira a tabela de jogos do Bahia na competição Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia volta a disputar a fase de grupos da Copa Libertadores... Taktá|Do R7 18/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 18/03/2025 - 09h26 ) twitter

Foto: Letícia Martins/EC BahiaO Bahia volta a disputar a fase de grupos da Copa Libertadores após 36 anos e terá um confronto brasileiro contra o Internacional. O sorteio, realizado na noite desta segunda-feira (17) em Luque, no Paraguai, definiu que o Tricolor de Aço enfrentará também o Nacional, do Uruguai, e o Atlético Nacional, da Colômbia, pelo Grupo F do torneio.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes da competição!

