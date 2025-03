Líder do Jogo do Bicho é preso em condomínio de luxo na Bahia Foto: Divulgação | PCUm dos principais líderes do Jogo do Bicho na Bahia e no... Taktá|Do R7 12/03/2025 - 07h25 (Atualizado em 12/03/2025 - 07h25 ) twitter

Foto: Divulgação | PCUm dos principais líderes do Jogo do Bicho na Bahia e no Rio de Janeiro, conhecido como “Baiano”, foi preso na noite desta terça-feira (11) em um condomínio de luxo em Praia do Forte, na Linha Verde. Ele estava foragido desde 2022 e foi localizado após uma ação conjunta das Polícias Civis dos dois estados.

