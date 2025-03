Líderes de facções criminosas são transferidos para evitar novas articulações no tráfico de drogas na Bahia Foto: Divulgação/Ascom MPBAConjunto Penal ItabunaTransferência de quatro líderes de facções criminosas, que estavam no Conjunto... Taktá|Do R7 17/03/2025 - 12h08 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Conjunto Penal Itabuna

Foto: Divulgação/Ascom MPBAConjunto Penal ItabunaTransferência de quatro líderes de facções criminosas, que estavam no Conjunto Penal de Itabuna, ocorrem nesta segunda-feira (17) para unidades em Barreiras e Salvador. Operação Soberania Cacaueira, como foi nomeada, integra as Secretarias de Administração Penitenciária e Ressocialização (Seap) com o Ministério Público estadual.

Saiba mais sobre essa operação e suas implicações no sistema penitenciário consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Protesto fecha BR-101 em Itamaraju e impacta trânsito nos dois sentidos

Imagens mostram o modus operandi de Denis Galdino em assaltos a banco

Idosa morre atropelada enquanto atravessa a BR-116 em Feira de Santana