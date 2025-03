Mais de 6,3 mil testes de ISTs são realizados durante o Carnaval de Salvador 2025 Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência BrasilDurante os seis dias oficiais do Carnaval de Salvador, os módulos do... Taktá|Do R7 06/03/2025 - 22h45 (Atualizado em 06/03/2025 - 22h45 ) twitter

Foto: Arquivo/Marcelo Camargo/Agência BrasilDurante os seis dias oficiais do Carnaval de Salvador, os módulos do programa Fique Sabendo, instalados nos Circuitos Dodô (Barra/Ondina) e Osmar (Centro), realizaram 6.324 testes para detecção de Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs). O número representa um aumento de 9% em relação à edição de 2024, quando foram feitos 5.824 exames para HIV, sífilis e hepatites B e C.

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa e entender a importância do diagnóstico precoce.

