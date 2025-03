Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 32 milhões Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilMega-senaNenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.844 da Mega-Sena,... Taktá|Do R7 26/03/2025 - 11h26 (Atualizado em 26/03/2025 - 11h26 ) twitter

Mega-sena

Foto: Marcello Casal Jr./Agência BrasilMega-senaNenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.844 da Mega-Sena, realizado nesta terça-feira (25). Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 32 milhões para o próximo sorteio, que acontece na quinta-feira (27).

