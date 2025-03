Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 21 milhões Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasilmega sena filaNenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.839 da... Taktá|Do R7 14/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

mega sena fila

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasilmega sena filaNenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.839 da Mega-Sena, realizado na noite desta quinta-feira (13). Com isso, o prêmio principal acumulou e agora está estimado em R$ 21 milhões para o próximo sorteio.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os detalhes do sorteio e como participar!

Leia Mais em Taktá:

VÍDEO: Avião da American Airlines pega fogo no aeroporto de Denver

Ovo vira artigo de luxo; alimento encarece 15% em um mês

Libertadores 2025: sorteio dos grupos tem data marcada; veja os detalhes