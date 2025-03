Megaoperação é realizada no Conjunto Penal de Itabuna para coibir crimes e apreender ilícitos Foto: Divulgação A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) deflagrou, na manhã... Taktá|Do R7 17/03/2025 - 07h26 (Atualizado em 17/03/2025 - 07h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

A Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da Bahia (Seap) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (17), uma operação no Conjunto Penal de Itabuna, no sul do estado. A ação, conduzida pela Polícia Penal, tem o objetivo de realizar buscas minuciosas em celas e pavilhões ocupados por lideranças de grupos criminosos.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

Leia Mais em Taktá:

Mulher é presa por suspeita de atropelar ex-companheiro em Coaraci

Vencedor do Oscar, ‘Ainda Estou Aqui’ ultrapassa marca histórica de bilheteria

Cidade baiana registra a maior temperatura do Brasil pela segunda vez na semana; saiba qual