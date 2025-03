Motorista foge após acidente que mata ciclista na Av. Paralela em Salvador Foto: Reprodução/Redes SociaisMorre ciclista ParalelaUm ciclista morreu na manhã deste sábado (15) após um grave... Taktá|Do R7 15/03/2025 - 12h06 (Atualizado em 15/03/2025 - 12h06 ) twitter

Morre ciclista Paralela

Foto: Reprodução/Redes SociaisMorre ciclista ParalelaUm ciclista morreu na manhã deste sábado (15) após um grave acidente na Avenida Luís Viana Filho, conhecida como Paralela, em Salvador. O motorista do veículo envolvido na colisão fugiu do local sem prestar socorro, aumentando a revolta e a preocupação com a segurança no trânsito da capital baiana.

