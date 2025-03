Mulher dá à luz em estação do BRT em Salvador Foto: ReproduçãoUma mulher não identificada deu a luz a um bebê no início da tarde... Taktá|Do R7 13/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 13/03/2025 - 20h26 ) twitter

Foto: ReproduçãoUma mulher não identificada deu a luz a um bebê no início da tarde desta quinta (13) na Estação BRT Rodoviária, região do Caminho das Árvores. Segundo a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), a mulher teria entrado em trabalho de parto quando acessou a plataforma de embarque da estação. Essa foi a primeira ocorrência de nascimento de bebê registrada no sistema BRT Salvador desde o início de suas operações, em setembro de 2022.

Saiba mais sobre este acontecimento inusitado e suas repercussões no nosso parceiro Taktá.

