Multicentro da Carlos Gomes promove Dia D para cuidados com a saúde da mulher

Foto: DivulgaçãoO Multicentro de Saúde Carlos Gomes, localizado no centro de Salvador, realiza nesta terça-feira (18), a partir das 8h, uma ação especial dedicada à saúde da mulher. O evento, chamado de “Dia D”, oferecerá serviços gratuitos de prevenção e cuidados, com foco na conscientização e no combate ao câncer do colo do útero.

