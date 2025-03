Neymar se machuca e não participa de eliminação do Santos; jogador se pronunciou Foto: Reprodução / X Santos FCNa decisão das semifinais do Campeonato Paulista entre Santos e... Taktá|Do R7 10/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 10/03/2025 - 18h07 ) twitter

Foto: Reprodução / X Santos FCNa decisão das semifinais do Campeonato Paulista entre Santos e Corinthians no último domingo (9) na Neo Química Arena, o evento mais comentado não foi a vitória do Corinthians sobre o Peixe por 2×1, mas sim a ausência de Neymar na partida. O jogador sentiu a coxa esquerda e foi poupado do jogo que resultou na eliminação da equipe santista.

Para mais detalhes sobre a situação de Neymar e suas declarações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

