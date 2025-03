Número de mortes nas estradas baianas cai 70% pelo segundo ano consecutivo, aponta PRF Foto: Divulgação/PRFO número de mortes nas rodovias federais que cortam a Bahia caiu 70% pelo... Taktá|Do R7 06/03/2025 - 17h27 (Atualizado em 06/03/2025 - 17h27 ) twitter

Foto: Divulgação/PRFO número de mortes nas rodovias federais que cortam a Bahia caiu 70% pelo segundo ano consecutivo no feriado de Carnaval. Em 2025, foram registrados três óbitos, contra 10 no mesmo período do ano passado. O total de acidentes também diminuiu, passando de 45 para 41, uma redução de 10,9%.

O total de acidentes também diminuiu, passando de 45 para 41, uma redução de 10,9%.

