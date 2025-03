Ônibus é atingido por bala perdida durante confronto no Cabula Um ônibus do transporte coletivo de Salvador foi atingido por uma bala perdida na noite... Taktá|Do R7 10/03/2025 - 08h09 (Atualizado em 10/03/2025 - 08h09 ) twitter

Um ônibus do transporte coletivo de Salvador foi atingido por uma bala perdida na noite de sábado (8), no bairro do Cabula. O disparo acertou a lateral direita do veículo, mas nenhum passageiro ou funcionário ficou ferido. Segundo informações, o tiroteio ocorreu nas proximidades da Universidade do Estado da Bahia (Uneb), onde policiais e criminosos entraram em confronto. Embora não tenha havido vítimas, o episódio causou abalo psicológico nos profissionais que conduziam o veículo, levando à retirada do ônibus de circulação e seu recolhimento à garagem.

