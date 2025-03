Ônibus voltam a circular em Fazenda Coutos após quase três dias de tensão no bairro Foto: Divulgação/IntegraOnibuApós quase três dias de suspensão, o transporte público na região de Fazenda Coutos... Taktá|Do R7 07/03/2025 - 12h46 (Atualizado em 07/03/2025 - 12h46 ) twitter

Foto: Divulgação/IntegraOnibuApós quase três dias de suspensão, o transporte público na região de Fazenda Coutos é retomado nesta sexta-feira (7), desde as 9h, conforme determinou Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) e a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), que visam garantir o transporte público a população mas com segurança, tanto aos moradores quanto aos cobradores e motoristas de ônibus.

Saiba mais sobre as novas medidas de segurança e a retomada do transporte consultando a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

