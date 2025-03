Ônibus voltarão a circular em Fazenda Coutos nesta sexta-feira com novo protocolo de segurança Foto: Ascom Semob Após três dias de suspensão, o transporte público na região de Fazenda... Taktá|Do R7 06/03/2025 - 19h06 (Atualizado em 06/03/2025 - 19h06 ) twitter

Foto: Ascom Semob Após três dias de suspensão, o transporte público na região de Fazenda Coutos será retomado nesta sexta-feira (7), a partir das 9h, conforme determinação da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob). A decisão foi tomada em conjunto com a Secretaria de Segurança Pública (SSP-BA), garantindo que o retorno ocorra com medidas reforçadas para a proteção de usuários e rodoviários.

