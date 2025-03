Operação Carnaval 2025 na BR-324 registra aumento no fluxo de veículos Foto: Divulgação.BR-324A VIABAHIA divulgou nesta quarta-feira (6) o balanço da Operação Carnaval 2025 na BR-324,... Taktá|Do R7 06/03/2025 - 18h06 (Atualizado em 06/03/2025 - 18h06 ) twitter

BR-324

Foto: Divulgação.BR-324A VIABAHIA divulgou nesta quarta-feira (6) o balanço da Operação Carnaval 2025 na BR-324, destacando um aumento de 4,7% no fluxo de veículos em relação ao período normal. O volume registrado esteve dentro das expectativas da concessionária, que intensificou o monitoramento para garantir a fluidez no tráfego e a segurança dos motoristas. Durante os dias de operação, não houve nenhum acidente com vítima fatal na rodovia.

Para mais detalhes sobre a operação e os resultados, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

