Operações Aurantis e Dankana prendem 13 suspeitos em ações contra facções criminosas Foto: SSP-BA.Operação policialAs operações Aurantis e Dankana, coordenadas pela Polícia Civil, resultaram na prisão de... Taktá|Do R7 20/03/2025 - 17h26 (Atualizado em 20/03/2025 - 17h26 )

Operação policial

Foto: SSP-BA.Operação policialAs operações Aurantis e Dankana, coordenadas pela Polícia Civil, resultaram na prisão de 13 integrantes de grupos criminosos envolvidos com tráfico de drogas e outros delitos. As ações ocorreram simultaneamente em Camaçari, Salvador, Paraná e Mato Grosso do Sul, com o cumprimento de 29 mandados de busca e apreensão.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre as operações e os detalhes das prisões realizadas.

