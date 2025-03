Pagamento do abono salarial PIS/Pasep começa para nascidos em fevereiro Foto: Ilustração | FreepikA partir desta segunda-feira (17), trabalhadores formais nascidos em fevereiro e com... Taktá|Do R7 17/03/2025 - 12h27 (Atualizado em 17/03/2025 - 12h27 ) twitter

Foto: Ilustração | FreepikA partir desta segunda-feira (17), trabalhadores formais nascidos em fevereiro e com renda de até dois salários mínimos podem sacar o abono salarial referente ao ano-base 2023. O pagamento é feito por meio do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep).

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os detalhes do pagamento e como acessar os valores disponíveis.

