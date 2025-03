Papa Francisco está sem voz! Entenda Foto: Sala de Imprensa da Santa Sé / Divulgação Internado há mais de cinco semanas... Taktá|Do R7 22/03/2025 - 07h25 (Atualizado em 22/03/2025 - 07h25 ) twitter

Foto: Sala de Imprensa da Santa Sé / Divulgação Internado há mais de cinco semanas em decorrência de uma pneumonia dupla, o papa Francisco apresenta sinais de melhora, embora ainda precise lidar com as consequências do tratamento intensivo. De acordo com o cardeal Víctor Manuel Fernández, prefeito do Dicastério para a Doutrina da Fé, o pontífice está em processo de recuperação da voz, após ter utilizado oxigenoterapia de alto fluxo, que resseca as vias respiratórias.

