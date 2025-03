Placa do Aeroporto de Salvador cai e atinge ônibus; assista Uma placa da estrutura externa do Aeroporto Internacional de Salvador caiu e atingiu um ônibus... Taktá|Do R7 21/03/2025 - 08h05 (Atualizado em 21/03/2025 - 08h05 ) twitter

Uma placa da estrutura externa do Aeroporto Internacional de Salvador caiu e atingiu um ônibus elétrico do transporte público da cidade na manhã desta quinta-feira (20). Apesar do impacto, ninguém ficou ferido. Imagens registradas por uma testemunha mostram o ônibus com a placa pendurada sobre o teto, além do espaço de onde a peça se desprendeu, próximo ao alto da estrutura.

Consulte no nosso parceiro Taktá para ler a matéria completa!

