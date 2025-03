Plataforma recebe nova etapa do Morar Melhor e programa atinge quase 1,2 mil casas reformadas Foto: Betto Jr / Secom PMSO programa Morar Melhor chegou pela quarta vez ao bairro... Taktá|Do R7 08/03/2025 - 00h45 (Atualizado em 08/03/2025 - 00h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Betto Jr / Secom PMSO programa Morar Melhor chegou pela quarta vez ao bairro de Plataforma, em Salvador, beneficiando mais 100 residências com melhorias estruturais. Com essa entrega, realizada nesta sexta-feira (7), o número de casas reformadas no bairro sobe para 1.193, garantindo mais qualidade de vida para os moradores.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e saiba mais sobre o impacto do programa Morar Melhor!

Leia Mais em Taktá:

Salvador discute investimentos em mobilidade com o Banco Mundial em Washington, nos Estados Unidos

Programa de inclusão das mulheres no transporte coletivo amplia participação feminina no BRT Salvador

Carnaval 2025: Salvador tem ocupação hoteleira de até 95% e bate recorde de turistas internacionais