PM retira câmera de vigilância clandestina instalada no bairro do Curuzu

Câmeras irregulares do tráfico

Foto: Ilustrativa / Polícia Civil.Câmeras irregulares do tráficoDurante uma operação de reforço no policiamento, policiais militares da 37ª Companhia Independente (CIPM) apreenderam uma câmera de videomonitoramento instalada de forma irregular na tarde deste sábado (22), no bairro do Curuzu, em Salvador.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa operação e suas implicações.

