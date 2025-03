Polícia deflagra Operação “Pacificar” para cumprir mandados em área rural do Prado Foto: Ascom PCNa manhã desta quinta-feira (20), a Polícia Civil da Bahia, em parceria com... Taktá|Do R7 20/03/2025 - 09h26 (Atualizado em 20/03/2025 - 09h26 ) twitter

Foto: Ascom PCNa manhã desta quinta-feira (20), a Polícia Civil da Bahia, em parceria com a Polícia Militar, deu início à Operação “Pacificar” no município do Prado, no Extremo Sul do estado. O objetivo é cumprir 12 mandados de prisão e sete mandados de busca e apreensão em imóveis rurais da região.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes dessa operação!

