Polícias da Bahia e Piauí erradicam 120 mil pés de maconha e prendem quatro criminosos Foto: Divulgação/CIPE Cerradoplantio maconha BA e PINa manhã do último sábado (8), uma operação integrada... Taktá|Do R7 10/03/2025 - 13h06 (Atualizado em 10/03/2025 - 13h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

plantio maconha BA e PI

Foto: Divulgação/CIPE Cerradoplantio maconha BA e PIA na manhã do último sábado (8), uma operação integrada das forças policiais da Bahia e do Piauí destrói uma plantação de maconha com 120 mil pés em Sebastião Barros, na divisa entre os dois estados. O trabalho contou com a atuação das Cipes Cerrado e Caatinga, da Polícia Militar da Bahia, da Polícia Civil, da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros do Piauí, resultando em quatro prisões e na apreensão de três armas de fogo.

Saiba mais sobre essa operação e suas consequências no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Lázaro Ramos lança livro “Na Nossa Pele” em Salvador no dia 22 de março

Bruno Reis anuncia mudanças em secretarias municipais e cria nova pasta voltada ao setor náutico

Aviões caem em acidentes aéreos no domingo (9); saiba detalhes