Programa Universidade para Todos abre mais de 20 mil vagas na Bahia Foto: Amanda Chug/SECBAO Programa Universidade para Todos (UPT) disponibilizará 20.110 vagas em 218 municípios da... Taktá|Do R7 17/03/2025 - 09h25 (Atualizado em 17/03/2025 - 09h25 )

Foto: Amanda Chug/SECBAO Programa Universidade para Todos (UPT) disponibilizará 20.110 vagas em 218 municípios da Bahia neste ano. As atividades serão oferecidas em 358 polos de funcionamento, com a participação de 1.413 monitores, preferencialmente estudantes universitários.

