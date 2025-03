Projeto de lei propõe uso obrigatório de capacete em patinetes elétricos em Salvador Foto: Otávio Santos / Secom PMS Com mais de 180 mil viagens registradas até agora,... Taktá|Do R7 21/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 12h26 ) twitter

Foto: Otávio Santos / Secom PMS Com mais de 180 mil viagens registradas até agora, os patinetes elétricos se tornaram uma opção popular de transporte na orla de Salvador. No entanto, o crescimento da utilização também trouxe preocupações com a segurança dos usuários e pedestres, especialmente após a Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) confirmar pelo menos dois acidentes graves envolvendo o modal.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre essa importante proposta!

