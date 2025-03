Prouni abre inscrições para lista de espera do primeiro semestre de 2025 Foto: Reprodução/Agência Brasil.O Programa Universidade para Todos (Prouni) iniciou nesta quarta-feira (26) o período de... Taktá|Do R7 26/03/2025 - 11h47 (Atualizado em 26/03/2025 - 11h47 ) twitter

Foto: Reprodução/Agência Brasil.O Programa Universidade para Todos (Prouni) iniciou nesta quarta-feira (26) o período de inscrições para a lista de espera das bolsas de estudo do primeiro semestre de 2025. Os interessados podem se cadastrar até as 23h59 de quinta-feira (27) no Portal de Acesso Único (acessounico.mec.gov.br).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre o Prouni!

