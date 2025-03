Quatro homens morrem em confronto com a PM em Fazenda Grande do Retiro Foto: Divulgação/PMBApmbaQuatro homens morreram após um intenso confronto com policiais da Rondesp BTS no bairro... Taktá|Do R7 17/03/2025 - 09h05 (Atualizado em 17/03/2025 - 09h05 ) twitter

Foto: Divulgação/PMBApmbaQuatro homens morreram após um intenso confronto com policiais da Rondesp BTS no bairro de Fazenda Grande do Retiro, em Salvador, na tarde deste domingo (16). O tiroteio ocorreu na Rua Pacheco de Oliveira durante uma operação de patrulhamento de rotina.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá para mais detalhes sobre este trágico incidente.

