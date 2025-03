Receita Federal abre prazo para declaração do Imposto de Renda 2025 nesta segunda (17) Foto: Reprodução/Adobe StockA Receita Federal inicia, nesta segunda-feira (17), o período de entrega da declaração... Taktá|Do R7 17/03/2025 - 08h25 (Atualizado em 17/03/2025 - 08h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Reprodução/Adobe StockA Receita Federal inicia, nesta segunda-feira (17), o período de entrega da declaração do Imposto de Renda 2025, referente ao ano-base 2024. O prazo para envio do documento vai até 30 de maio. A expectativa do órgão é receber 46,2 milhões de declarações, um aumento de 7% em relação ao ano anterior.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre como declarar e evitar penalidades!

Leia Mais em Taktá:

Vaticano divulga foto do Papa Francisco celebrando missa

Megaoperação é realizada no Conjunto Penal de Itabuna para coibir crimes e apreender ilícitos

Mulher é presa por suspeita de atropelar ex-companheiro em Coaraci