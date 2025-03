Receita Federal apreende 60 canetas do medicamento Mounjaro no aeroporto de Salvador Foto: Divulgação / Receita Federal.canetas MounjaroA Receita Federal apreendeu na noite desta quinta-feira (20), no... Taktá|Do R7 21/03/2025 - 20h26 (Atualizado em 21/03/2025 - 20h26 ) twitter

Foto: Divulgação / Receita Federal.canetas MounjaroA Receita Federal apreendeu na noite desta quinta-feira (20), no Aeroporto Internacional de Salvador, 60 canetas do medicamento Mounjaro, conhecido por seu uso no tratamento da diabetes tipo 2 e também associado à perda de peso. Esta é a segunda apreensão do produto em menos de 10 dias na capital baiana.

