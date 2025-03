Rio confirma novos casos de sarampo e reforça alerta para vacinação Foto: José Cruz/Agência BrasilVacina SUSA Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou, nesta... Taktá|Do R7 15/03/2025 - 14h45 (Atualizado em 15/03/2025 - 14h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Vacina SUS

Foto: José Cruz/Agência BrasilVacina SUSA Secretaria Estadual de Saúde do Rio de Janeiro confirmou, nesta sexta-feira (14), dois novos casos de sarampo na Baixada Fluminense. As infecções foram registradas em duas crianças da mesma família, residentes em São João de Meriti. Elas foram atendidas em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) no dia 2, o diagnóstico foi confirmado pelo Laboratório Central de Saúde Pública Noel Nutels (Lacen-RJ) e as crianças receberam alta na quinta-feira (13), encontrando-se em bom estado de saúde.

Para mais informações sobre a situação do sarampo e a importância da vacinação, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Dia do Consumidor: Compras online enganam e frustram consumidores, saiba como se proteger

Polícia Militar desmonta esquema de venda de armas e apreende arsenal em Remanso

Motorista foge após acidente que mata ciclista na Av. Paralela em Salvador