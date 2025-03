Salvador faz história ao sediar Campeonato Brasileiro de canoagem polinésia Foto: Divulgação.canoagem polinésiaNos dias 28, 29 e 30 de março de 2025, Salvador será palco... Taktá|Do R7 07/03/2025 - 17h08 (Atualizado em 07/03/2025 - 17h08 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

canoagem polinésia

Foto: Divulgação.canoagem polinésiaNos dias 28, 29 e 30 de março de 2025, Salvador será palco do Campeonato Brasileiro de Va’a, um marco histórico para a canoagem polinésia no Brasil. Pela primeira vez em 25 anos, a competição será realizada no Nordeste, consolidando a região no mapa das grandes competições esportivas nacionais e impulsionando o turismo esportivo.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre este evento que promete movimentar a Bahia!

Leia Mais em Taktá:

Brasil é o sétimo em ranking de crescimento econômico com 40 países

Uesb abre inscrições para cursos gratuitos sobre educação e cultura afro-brasileira

VÍDEO: Acidente na Avenida ACM deixa duas pessoas feridas