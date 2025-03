Salvador recebe maior evento de turismo privado do Brasil e movimenta o setor Foto: DivulgaçãoEvento Turismo Connect 4You 2025A capital baiana se prepara para sediar a terceira edição... Taktá|Do R7 16/03/2025 - 14h25 (Atualizado em 16/03/2025 - 14h25 ) twitter

Evento Turismo Connect 4You 2025

Foto: DivulgaçãoEvento Turismo Connect 4You 2025A capital baiana se prepara para sediar a terceira edição do Connect 4You, um dos maiores eventos de turismo privado do Brasil, que acontece no dia 14 de agosto de 2025, no Gran Hotel Stella Maris. O encontro reunirá agentes de viagens, além de expositores do Brasil e do exterior, promovendo oportunidades de negócios e capacitação profissional.

