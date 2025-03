Seis adolescentes se afogam no interior da Bahia neste domingo (23); quatro eram da mesma família Foto: Divulgação/Corpo de BombeirosJovem desaparece em Rio Grande, zona rural de AngicalNeste domingo (23), seis... Taktá|Do R7 24/03/2025 - 13h26 (Atualizado em 24/03/2025 - 13h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jovem desaparece em Rio Grande, zona rural de Angical

Foto: Divulgação/Corpo de BombeirosJovem desaparece em Rio Grande, zona rural de AngicalNeste domingo (23), seis jovens se afogaram em dois distritos diferentes no interior da Bahia. Em Barra, no distrito de Igarité, quatro adolescentes, todos da mesma família, perderam a vida no Rio São Francisco. No mesmo dia, outro incidente aconteceu em Angical, onde dois adolescentes, de 15 e 16 anos, desapareceram no Rio Grande.

Para mais detalhes sobre essa tragédia, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

Leia Mais em Taktá:

Clientes da Claro relatam instabilidade na internet nesta segunda (23)

Inmet emite alerta de chuvas intensas para 23 cidades da Bahia

Projeto propõe vacinação gratuita para animais de tutores de baixa renda; saiba mais