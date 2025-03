Semana intensa na AL-BA! Parlamento tem audiências públicas, reuniões de comissões e eventos programados Foto: Reprodução/AL-BAAlbaA Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) se prepara para uma semana movimentada, de segunda-feira... Taktá|Do R7 17/03/2025 - 14h06 (Atualizado em 17/03/2025 - 14h06 ) twitter

Foto: Reprodução/AL-BAAlbaA Assembleia Legislativa da Bahia (AL-BA) se prepara para uma semana movimentada, de segunda-feira (17) a sexta-feira (21), com uma programação intensa que inclui audiências públicas, reuniões de comissões e eventos culturais. Além das atividades parlamentares, o espaço também abrirá suas portas para estudantes e visitantes interessados no funcionamento do legislativo.

