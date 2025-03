Setor produtivo e centrais sindicais criticam aumento da taxa Selic para 14,25% ao ano A decisão do Banco Central (BC) de elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual,... Taktá|Do R7 19/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 19/03/2025 - 21h06 ) twitter

A decisão do Banco Central (BC) de elevar a taxa Selic em 1 ponto percentual, para 14,25% ao ano, foi duramente criticada por entidades da indústria, comércio e centrais sindicais, que apontam impactos negativos sobre o consumo, o emprego e o crescimento econômico. O aumento coloca os juros no maior patamar em quase dez anos, acirrando o debate sobre os rumos da política monetária no Brasil.

Para entender melhor as reações e as implicações dessa decisão, consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá.

