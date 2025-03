Show de Gil na Fonte Nova causa grandes emoções; policia e bombeiros são acionados Foto: Reprodução/Redes Sociais Gilberto GilShow Gilberto GilO show de estreia da turnê “Tempo Rei” de... Taktá|Do R7 16/03/2025 - 10h45 (Atualizado em 16/03/2025 - 10h45 ) twitter

Show Gilberto Gil

Foto: Reprodução/Redes Sociais Gilberto GilShow Gilberto GilO show de estreia da turnê “Tempo Rei” de Gilberto Gil, na Arena Fonte Nova, em Salvador, na noite deste sábado (15), foi marcado por momentos de tensão e desorganização. Com a presença massiva do público com as emoções elevadíssimas algumas pessoas acabaram passando mal devido a muitos fatores, relatos também apontam que houve princípios de tumulto antes e durante a apresentação.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre os detalhes desse show emocionante e os incidentes que marcaram a noite!

