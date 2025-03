Sucuri de quase 5 metros é capturada próximo a rede de esgoto em Euclides da Cunha Foto: Reprodução/Anjos do Cumbe Uma sucuri de aproximadamente 4,8 metros foi capturada na manhã de... Taktá|Do R7 09/03/2025 - 21h46 (Atualizado em 09/03/2025 - 21h46 ) twitter

Foto: Reprodução/Anjos do Cumbe Uma sucuri de aproximadamente 4,8 metros foi capturada na manhã de sábado (8) próximo a uma rede de esgoto em Euclides da Cunha, no norte da Bahia. O resgate foi feito pela equipe do Anjos do Cumbe, grupo de bombeiros civis voluntários, com o apoio de agentes de trânsito, Guarda Municipal e o especialista em serpentes Zé da Cobra.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa impressionante captura e os detalhes da operação! Saiba mais.

