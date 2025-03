Suspeito de furtar celulares em grandes eventos é preso em Salvador Foto: Ascom/PC-BAUm homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furtos de celulares foi preso... Taktá|Do R7 11/03/2025 - 17h28 (Atualizado em 11/03/2025 - 17h28 ) twitter

Foto: Ascom/PC-BAUm homem suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furtos de celulares foi preso nesta segunda-feira (10), no bairro de Paripe, em Salvador. Ele já estava sendo monitorado pelas autoridades. A prisão foi realizada em uma operação conjunta da Coordenação de Operações do Departamento Especializado de Investigações Criminais (Deic), da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR) e da Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur). Com o suspeito, os policiais apreenderam quatro celulares furtados durante o evento Carnaporto Axé. Os aparelhos estavam embalados em papel alumínio para dificultar o rastreamento. O homem foi autuado por receptação e associação criminosa. As investigações continuam para identificar outros integrantes da quadrilha.

