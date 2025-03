Suspeitos de tráfico são presos com cocaína em Dom Avelar Foto: Ilustrativa / SSPNa tarde de domingo (16), policiais militares do Batalhão Gêmeos detiveram indivíduos... Taktá|Do R7 18/03/2025 - 16h28 (Atualizado em 18/03/2025 - 16h28 ) twitter

Foto: Ilustrativa / SSPNa tarde de domingo (16), policiais militares do Batalhão Gêmeos detiveram indivíduos suspeitos de tráfico de drogas no bairro de Dom Avelar. Durante uma ronda na região, os agentes identificaram um carro com cinco ocupantes em atitude suspeita. Após a abordagem, foram encontrados 34 pinos de cocaína dentro do veículo. Diante do flagrante, os suspeitos e o automóvel foram conduzidos à Central de Flagrantes, onde a ocorrência foi registrada.

