TRE-BA abre inscrições para estágio remunerado de nível superior nesta quinta-feira (13) Foto: DivulgaçãoO Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) inicia, nesta quinta-feira (13), as inscrições para... Taktá|Do R7 12/03/2025 - 19h26 (Atualizado em 12/03/2025 - 19h26 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: DivulgaçãoO Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA) inicia, nesta quinta-feira (13), as inscrições para o processo seletivo de estágio remunerado para estudantes de nível superior. Os interessados devem se inscrever gratuitamente pelo site da Super Estágios até as 16h do dia 28 de março. O programa visa preencher vagas e formar cadastro de reserva, proporcionando experiência prática e aperfeiçoamento acadêmico.

Consulte no nosso parceiro Taktá para mais informações sobre como se inscrever e participar deste processo seletivo!

Leia Mais em Taktá:

Atacante com passagens por Bahia e Vitória é anunciado no Fluminense de Feira; saiba quem é

Francisco Gil sobre estado de saúde de Preta: “Vontade de estar viva”

Justiça concede liberdade a dono de ferro-velho investigado por desaparecimento de funcionários; saiba condições