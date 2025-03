Trezentos ambulantes são resgatados de trabalho análogo à escravidão no Carnaval de Salvador Foto: Divulgação/MTEO Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) resgatou 303 vendedores ambulantes que atuaram no...

13/03/2025 - 18h08

