Turismo segue aquecido em Salvador mesmo após o carnaval Foto: DivulgaçãoMesmo com o fim do carnaval, Salvador continua recebendo um grande fluxo de turistas,... Taktá|Do R7 12/03/2025 - 06h45 (Atualizado em 12/03/2025 - 06h45 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: DivulgaçãoMesmo com o fim do carnaval, Salvador continua recebendo um grande fluxo de turistas, especialmente no Centro Histórico. Visitantes prolongam a estadia na capital baiana, aproveitando os pontos turísticos, praias e a diversidade cultural que a cidade oferece.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre o aquecimento do turismo em Salvador!

Leia Mais em Taktá:

Julgamentos de feminicídio crescem 225% em quatro anos, aponta CNJ

Trabalhadores e herdeiros poderão sacar cotas do PIS/Pasep a partir de 28 de março

Caso ferro-velho: Justiça revoga prisão de empresário investigado em caso de desaparecimento de jovens