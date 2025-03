Unime se pronuncia sobre suposto caso de racismo apontado por alunos Foto: Reprodução Neste sábado (22), a universidade Unime se pronunciou sobre suposto caso de racismo... Taktá|Do R7 22/03/2025 - 17h25 (Atualizado em 22/03/2025 - 17h25 ) twitter

Foto: Reprodução Neste sábado (22), a universidade Unime se pronunciou sobre suposto caso de racismo da última sexta-feira (21), quando estudantes da Universidade Católica do Salvador (UCSal) apontaram racismo em vídeo de duas meninas. Uma delas é apontada como aluna de direito da UCSal, já a outra, é apontada por alunos como aluna de odontologia da Unime. “A Unime repudia qualquer forma de racismo e preconceito. A instituição informa que está ciente da situação e adotando todas as medidas cabíveis para garantir que os devidos esclarecimentos e providências sejam tomados. As ações individuais não refletem nossos valores institucionais. Como instituição de ensino, a Unime pauta suas ações na promoção de um ambiente seguro, inclusivo e livre de qualquer tipo de discriminação”, publicou a Unime, em seu Instagram.

