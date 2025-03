Universidade para Todos 2025 abre inscrições para mais de 20 mil vagas na Bahia Foto: Danilo Oliveira/ Ascom Uneb.Universidade Para TodosO Programa Universidade para Todos (UPT) disponibilizará 20.110 vagas... Taktá|Do R7 14/03/2025 - 17h10 (Atualizado em 14/03/2025 - 17h10 ) twitter

Universidade Para Todos

Foto: Danilo Oliveira/ Ascom Uneb.Universidade Para TodosO Programa Universidade para Todos (UPT) disponibilizará 20.110 vagas em 218 municípios baianos, abrangendo os 27 territórios de identidade do estado. As atividades serão ofertadas em 358 polos, com o suporte de 1.413 monitores, prioritariamente universitários. Uma das novidades da edição de 2025 é a inclusão da Universidade Federal da Bahia (UFBA) entre as instituições parceiras, que já contavam com Uneb, Uesc, Uefs, Uesb, UFRB, UFSB e Ufob.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todas as informações sobre as inscrições e o programa!

