Vacinação contra gripe começa em Salvador; saiba quem pode se imunizar e onde Foto: Paulo Almeida/SecomA Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador iniciou nesta terça-feira (25) a... Taktá|Do R7 25/03/2025 - 18h07 (Atualizado em 25/03/2025 - 18h07 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Paulo Almeida/SecomA Secretaria Municipal da Saúde (SMS) de Salvador iniciou nesta terça-feira (25) a campanha de vacinação contra a gripe. A aplicação das doses começou às 11h30, no Instituto Oliveira, no bairro da Federação, onde vivem 25 idosos. Na quarta-feira (26), a vacina estará disponível para todo o público elegível em postos de saúde da capital, das 8h às 16h. A cidade recebeu 68 mil doses do imunizante na segunda-feira (24).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Taktá e fique por dentro de todos os detalhes sobre a vacinação!

Leia Mais em Taktá:

Suspeitos de extorsão e estupro são presos em Salvador e Feira

Festival de Arembepe terá mais de 1,4 mil agentes de segurança e uso de tecnologia de monitoramento

Mega-Sena acumulada sorteia R$14,5 milhões nesta terça-feira (25)