Vencedor do Oscar, ‘Ainda Estou Aqui’ ultrapassa marca histórica de bilheteria Foto: ReproduçãoO filme ‘Ainda Estou Aqui’ superou R$ 200 milhões em bilheteria global e entrou... Taktá|Do R7 17/03/2025 - 05h05 (Atualizado em 17/03/2025 - 05h05 ) twitter

Foto: ReproduçãoO filme ‘Ainda Estou Aqui’ superou R$ 200 milhões em bilheteria global e entrou para a história do cinema brasileiro. Vencedor do Oscar de Melhor Filme Internacional, o longa dirigido por Walter Salles arrecadou US$ 35 milhões no mundo, sendo US$ 19 milhões no Brasil e US$ 5,7 milhões nos Estados Unidos, segundo o Box Office Mojo.

