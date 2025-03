VÍDEO: Avião da American Airlines pega fogo no aeroporto de Denver Foto: Reprodução/Redes SociaisUm avião da American Airlines pegou fogo no Aeroporto Internacional de Denver, nos... Taktá|Do R7 14/03/2025 - 12h26 (Atualizado em 14/03/2025 - 12h26 ) twitter

Foto: Reprodução/Redes SociaisUm avião da American Airlines pegou fogo no Aeroporto Internacional de Denver, nos Estados Unidos, nesta quinta-feira (13). De acordo com funcionários do aeroporto, o incêndio foi controlado sem registro de feridos. A Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) informou que a aeronave precisou desviar da rota e pousar em Denver após a tripulação identificar “vibrações no motor”. Enquanto era taxiado na pista, um dos motores começou a pegar fogo, e os passageiros foram evacuados por escorregadores de emergência.

