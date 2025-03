VÍDEO: Confira primeiras imagens do ferry Juracy Magalhães Jr. após afundamento Foto: TakTáFerry JuracyMagalhães Jr. afundamentoAs primeiras imagens do ferry Juracy Magalhães Jr. após o afundamento... Taktá|Do R7 25/03/2025 - 21h06 (Atualizado em 25/03/2025 - 21h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ferry JuracyMagalhães Jr. afundamento

Foto: TakTáFerry JuracyMagalhães Jr. afundamentoAs primeiras imagens do ferry Juracy Magalhães Jr. após o afundamento foram divulgadas nesta segunda-feira (24). Registros feitos por mergulhadores mostram a embarcação submersa a 30 metros de profundidade, na região do Largo da Mariquita, no bairro do Rio Vermelho, em Salvador.

Consulte no nosso parceiro Taktá para saber mais sobre essa iniciativa que promete impulsionar o turismo na região!

Leia Mais em Taktá:

Vitória rescinde contrato com empresa responsável por efeitos pirotécnicos após sabotagem no Ba-Vi

Vitória enfrenta dura sequência no Campeonato Brasileiro e Copa Sul-Americana

Definida a tabela do Baianão Sub-20 2025; confira os confrontos da dupla Ba-Vi